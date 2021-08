Hansestadt beseitigt Gefahrenstellen

Warburg investiert weiter in den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur: Drei Wege in der Kernstadt werden saniert

Warburg

An drei verschiedenen Stellen in der Kernstadt sollen bis Anfang Oktober die Radwege saniert werden. „In den kommenden Tagen beginnen die Arbeiten“, kündigt Jan Kolditz, Mobilitätsmanager der Stadt Warburg, in einer Pressemitteilung an.

Von Ralf Benner