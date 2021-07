„Happy Birthday“ aus1662 Kilometern Entfernung

Schlangen

Das war eine Idee, die im wahrsten Sinne des Wortes weite Kreise zog: Zum ersten Geburtstag von Tochter Nele hat die Schlänger Familie Michelis einen pinkfarbenen Ballon in ihrem Garten am Prachenfelde aufsteigen lassen. Zehn Tage später kam überraschende Post. „Happy 1st birthday Nele!“, stand auf einer Postkarte – abgeschickt von Fay (5) und Esme (2), zwei Mädchen aus dem 1662 Kilometer entfernten Östersund in Schweden.

Von Uwe Hellberg