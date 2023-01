Härtetest in der Mindener Klimakammer

Ob eisige Kälte oder brütende Hitze: Damit sich Passagiere in Zügen wohlfühlen und auch die Technik unter Extrembedingungen funktioniert, durchlaufen Schienenfahrzeuge in der Klimakammer der Deutschen Bahn in Minden Härtetests. Das Prüflabor ist eines von nur einer Handvoll dieser Art weltweit. Doch nicht nur Triebwagen, Waggons und Schienentechnik werden dort getestet – auch Extremsportler, Auto- oder Landtechnikhersteller haben die Klimakammer schon genutzt.

Test unter Frostbedingungen: eine in der Kältekammer in Minden auf minus 9,7 Grad vereiste digitale Kupplung.

In den kommenden fünf Wochen soll ein Waggon, der als Teil eines Metrozuges in Indien zum Einsatz kommen soll, in Minden auf Herz und Nieren geprüft werden. Er ist dafür vom Hersteller Alstom nach der Produktion in Indien auf eine lange Reise geschickt worden. Auf dem Seeweg erreichte der Waggon Anfang Dezember den belgischen Hafen Antwerpen. Von dort ging es per Binnenschiff weiter über den Mittellandkanal bis zum Hafen Bückeburg-Berenbusch. Am Montag wurde er auf einen Tieflader umgeladen und zur Klimakammer der Bahntochter DB Systemtechnik gebracht.