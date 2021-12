Hartmann hält Weihnachtsansprache

Nach der Premiere im vergangenen Jahr wendet sich Bürgermeister Daniel Hartmann erneut mit einer digitalen Weihnachtsansprache an die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt.

Höxters Bürgermeister mahnt zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Corona-Pandemie

Bürgermeister Daniel Hartmann wendet sich in Pandemie-Zeiten per Video-Botschaft an die Höxteraner.

In der Ansprache blickt Daniel Hartmann auf sein erstes Jahr als Bürgermeister der Stadt Höxter zurück. Er appelliert erneut an alle Höxteranerinnen und Höxteraner, sich impfen zu lassen und mahnt weiterhin zur Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme in der Corona-Pandemie.

„Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermögen, welches Sie in dieser herausfordernden Zeit immer wieder zeigen, und für das Verständnis, auf manch Schönes vorübergehend zu verzichten, eben zum Wohle und zum Schutze Aller.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Bürgermeister Hartmann bedankt sich ferner bei allen, die daran mitarbeiten, die Stadt Höxter lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten und die Menschen, die für die Gesellschaft auch an den Feiertagen im Einsatz sind.

Allen zusammen wünscht er ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel. Mit Blick in die Zukunft stellt er zuversichtlich fest: „Wir werden diese Krise meistern – egal was kommt. Denn jede Krise birgt auch die Chance in sich, etwas gemeinsam zum Besseren hin zu verändern.“