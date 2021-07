Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Brakel

„Wir vertragen uns einfach“, das antwortet Christel Pahn auf die Frage nach dem Geheimnis einer langjährigen glücklichen Ehe. An diesem Sonntag vor 60 Jahren haben sich die heute 81-Jährige und ihr Mann Burkhard das Ja-Wort gegeben. Einen Tag später, am 26. Juli 1961, bekamen sie auch den kirchlichen Segen in der Bredenkirche.

Von Frank Spiegel