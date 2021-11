Hat mutmaßlicher Brandstifter auch Rauchbomben im Rewe gezündet?

Hat Steven P. (31, Name geändert) nicht nur die Brandstiftung am Kirchlengeraner Gestüt Falkenhöh im Februar dieses Jahres begangen, sondern wenige Wochen zuvor auch „Rauchbomben“ in einem Supermarkt angezündet? Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus.

Noch im Vorfeld der an diesem Mittwoch, 1. Dezember, beginnenden Verhandlung vor der 2. Strafkammer des Bielefelder Landgerichts, in der es wohl vornehmlich um die mutmaßliche Feuer-Attacke auf den Reiterhof gehen wird, sind weitere Vorwürfe gegen den Bünder publik geworden. So soll Steven P. am Abend des 13. Januar 2021 im Rewe-Center an der Babenhauser Straße in Bielefeld fünf Rauchbomben geworfen haben. Dabei habe er „billigend Kauf genommen, dass die Mitarbeiter und die Besucher des Marktes durch das Einatmen des entstehenden Rauchs eine Rauchgasvergiftung erleiden“, wie es in der Anklageschrift heißt.