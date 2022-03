„Hatte beim Schreiben einen Kloß im Hals“

Schauspieler Helmut Zierl (67), der in einer Vielzahl von Filmen und TV-Produktionen mitwirkte, stellte in der „Neuen Schmiede“ sein Buch „Follow the Sun: Der Sommer meines Lebens“ vor. Zehn Jahre habe er daran geschrieben - und: Er arbeitet an einer Fortsetzung über seinen Weg in zur Schauspielschule.

Foto: Burgit Hörttrich