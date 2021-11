Hauptpreis ist ein Ford Puma Hybrid

So voll wie im vergangenen Jahr war die Lostrommel bei der Verlosung des Beverunger Weihnachtsspiels schon lange nicht mehr. Der Grund: Als Hauptpreis winkte ein nagelneues Auto. Nun will Beverungen Marketing an diesen Erfolg anknüpfen und verlost erneut ein Auto, genauer gesagt einen Ford Puma, Cool & Connect in Frost-Weiß, Hybrid Crossover SUV, 125 PS, mit Sechs-gang-Schaltgetriebe, Frontscheiben- und Lenkradheizung, Klimaanlage, Freisprechanlage, Park-Pilot-System und vielem mehr, ein Neuwagen im Wert von 24.000 Euro

So voll wie im vergangenen Jahr war die Lostrommel bei der Verlosung des Beverunger Weihnachtsspiels schon lange nicht mehr. Der Grund: Als Hauptpreis winkte ein nagelneues Auto. Nun will Beverungen Marketing an diesen Erfolg anknüpfen und verlost erneut ein Auto, genauer gesagt einen Ford Puma, Cool & Connect in Frost-Weiß, Hybrid Crossover SUV, 125 PS, mit Sechs-gang-Schaltgetriebe, Frontscheiben- und Lenkradheizung, Klimaanlage, Freisprechanlage, Park-Pilot-System und vielem mehr, ein Neuwagen im Wert von 24.000 Euro.

Es sind Mitgliedsbeiträge frei geworden

„Möglich wird das, weil durch den Ausfall von Blütenfest und Martinstag Mitgliedsbeiträge frei geworden sind“, sagte Marketing-Geschäftsführer Rembert Stiewe bei der Vorstellung des Hauptpreises im Autohaus Menger. Dessen Geschäftsführer Michael Disse freute sich, wieder den Hauptpreis zur Verfügung stellen zu können. „Ein neues Auto zu bekommen, ist momentan gar nicht so einfach, die Halbleiter-Problematik beschäftigt auch uns, die Produktion steht teilweise still“, erklärte er. Letztendlich habe ein Händler aus Halle ausgeholfen und den Wagen zur Verfügung gestellt. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie gut die Resonanz war, wir hatten so viele Karten wie noch nie in der Lostrommel, trotz Lockdown. An diesen Erfolg möchten wir anknüpfen und den Einzelhandel somit unterstützen“, so Rembert Stiewe.

Verlosung am 23. Dezember auf dem Rathausplatz

Marken und Sammelkarten für das Weihnachtsspiel werden ab Freitag, 12. November, in den 44 teilnehmenden Mitgliedsbetrieben ausgegeben. Die Verlosung ist für Donnerstag, 23. Dezember, ab 18 Uhr geplant – mit Bier- und Würstchenbude sowie weihnachtlicher Musik auf dem Rathausplatz. Genau dort ist der Ford Puma von Freitag an zu bestaunen. Außerdem wird er auch in einem unterhaltsamen Video präsentiert, das auf der Facebookseite der Stadt Beverungen und es Autohauses Menger zu sehen ist.

Neben dem Auto gibt es noch 37 weitere Gewinne, darunter als zweiten Preis ein Apple I-Pad Pro im Wert von 1200 Euro (Spende von Woide Immobilien GmbH) und weitere attraktive Sachpreise und Gutscheine, die ausnahmslos von Mitgliedsbetrieben zur Verfügung gestellt wurden. „Man kann schon sagen, dass es im weiten Umkreis kein so attraktives Weihnachtsspiel gibt wie bei uns in Beverungen. Das zeigt auch, wie breit die Angebotspalette der Beverunger Geschäfte aufgestellt ist“, sagte Rembert Stiewe. Auch Bürgermeister Hubertus Grimm erhofft sich „durch das attraktive Weihnachtsspiel einen Schub für den Einzelhandel und unsere Innenstadt“. Die Sammelkarten können bis zur Verlosung bei Beverungen Marketing oder in den Mitgliedsbetrieben abgegeben werden.

Adventskalender nur für Kinder

Parallel zum Weihnachtsspiel beginnt am Freitag, 12. November, auch der Kinder-Adventskalender. Kinder bis zwölf Jahre können sich Teilnahmekarten bei Citykauf, Schübeler, Lesbar, TUI-Reisecenter oder Loepp Optic abholen, die darauf abgebildeten Gegenstände in Schaufenstern suchen und mit dem Logo des Geschäfts verbinden und dann bis zum 30. November in die Glücksbox im Service-Center werfen. Ab dem 1. Dezember wird dann jeden Tag einer von 24 Preisen verlost, die Gewinner werden informiert.