Bielefeld

„Hauptsache wieder hier“, ruft ein DSC-Fan, als er kurz vorm Spiel Arminia gegen Freiburg die Stufen der Schüco-Arena hoch stürmt. Diese Meinung teilt der Mann am Samstag mit allen anderen Arminiafans. 13.750 Zuschauer sind beim Start in die 1. Fußball-Bundesliga in der unter Coronabedingungen ausverkauften Arena dabei. Erstmals seit fast elf Monaten findet wieder ein Punktspiel vor Zuschauern statt.

Von Jens Heinze