Hauptstraßen-Umbau ab April 2023

Seit Jahren laufen die Planungen, jetzt steht der Termin fest: Am 1. April des kommenden Jahres sollen die Hauptarbeiten für den Umbau der Hauptstraße in Brackwede beginnen.

Vorarbeiten starten schon in diesem März in Bielefeld-Brackwede

Auf der Hauptstraße in Brackwede sollen vor allem drei Hochbahnsteige für die Stadtbahn gebaut werden

Schon in diesem März werden die Vorarbeiten dafür starten – mit einem ersten Vorgeschmack auf die Änderungen im Bus- und Bahnverkehr. Denn wenn als Vorbereitung neue Versorgungsleitungen verlegt werden, wird es auch zu Einschränkungen des Busverkehrs in der Hauptstraße kommen. Dies soll in den Schulferien passieren.