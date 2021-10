Spenge

Der Glasfaserausbau in Spenge geht voran: Schweres Gerät wurde am Dienstag auf dem Parkplatz Mühlenburger Straße/Ecke „An der Allee“ platziert. Ein Hunderttonnen-Kranwagen hob behutsam den schweren Glasfaserhauptverteiler „PoP“ (Point of Presence) von einem Tieflader auf das dafür vorgesehene Fundament.

Von Peter Schubert