Haus des „Haller Willem“ soll weg

Halle

Das Haus, in dem der Fuhrmann Wilhelm Stukemeier, viel besser bekannt als der „Haller Willem“, einst gelebt und gewirtschaftet hat, soll so schnell wie möglich abgerissen werden. Dies jedenfalls schlägt die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vor, die am Mittwoch, 12. Januar, 17.15 Uhr in der Mensa des Gesamtschule über eine entsprechende Beschlussvorlage entscheiden sollen.

Von Stefan Küppers