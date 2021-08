Haus Phöbe wächst in die Höhe

Warburg-Rimbeck

Stein für Stein wächst das neue Haus Phöbe an der Rimbecker Bühlstraße derzeit in die Höhe. Im Mai 2022 soll es fertig sein. Am Freitag ist das Bauprojekt den Nachbarn und Partnern der Senioreneinrichtung vorgestellt worden. Dabei gab es viele interessierte Nachfragen – und einiges an Kritik.

Von Jürgen Vahle