Hausarzt mit Tradition und Weitblick

Preußisch Oldendorfer Mediziner Christian „Toni“ Lücker geht in den Ruhestand

Preußisch Oldendorf

Dr. med. Christian Lücker ist jemand, dem man es einfach abnimmt, wenn er sagt: „Ich bin mit Leib und Seele Hausarzt. Das liegt mir am Herzen.“ Doch damit ist es jetzt vorbei. Denn an diesem Donnerstag geht der (nicht nur) stadtbekannte Mediziner, den die meisten eher als Toni Lücker kennen, in Ruhestand.

Von Arndt Hoppe