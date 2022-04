Hausaufgaben werden auch im Krieg fällig

Die Hausaufgaben der Klasse 3c der Grundschule in Odessa werden in Bielefeld korrigiert. Jedes Mädchen, jeder Junge sagt das angeforderte Gedicht auf und lässt sich dabei filmen. Der kurze Film wird über „WhatsApp“ an ihre Lehrerinnen Olga Irchenko und Oksana Domchynska nach Brake geschickt.

Dort sind die beiden aus Odessa geflüchteten Lehrerinnen nach den ersten Wochen in einer Notaufnahme in kleinen Wohnungen untergekommen. Die Empörung unter den Eltern in Odessa sei zunächst groß gewesen: Wie können die beiden Lehrerinnen ihre Kinder einfach so im Stich lassen? Mittlerweile sind die meisten Kinder selbst nicht mehr in Odessa. Die Hausaufgaben trudeln aus allen möglichen Himmelsrichtungen ein – aus Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Österreich. Die Klasse 3c ist durch den Krieg international geworden. Die beiden Lehrerinnen halten sie von Bielefeld aus zusammen. „Die Welt wartet auf Beflügelte“ lautet der Titel eines ihrer Lehrbücher.