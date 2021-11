Häuser, Latrinen und Reste eines Ofens

Die archäologischen Untersuchungen in der Paderborner Innenstadt sind fast abgeschlossen. An der Mühlenstraße/Krämerstraße sind Archäologen unter fachlicher Begleitung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) auf noch ältere Siedlungsspuren gestoßen.

Wie der LWL mitteilte, ließen zahlreiche Grubenkomplexe, eine größere Grube sowie Pfostenlöcher auf eine intensive Holzbebauung ab dem neunten Jahrhundert schließen. Latrinen und Brunnen sowie Ofenreste gäben Aufschluss über das Leben der einfachen Bürger ab dem 13. Jahrhundert. „Schon in der Eisenzeit, also vor mehr als 2000 Jahren, war das Areal an den Quellen der Pader ein bevorzugtes Siedlungsgebiet, das den Menschen durch seine Nähe zum Wasser und den fruchtbaren Lössboden optimale Bedingungen bot“, sagt LWL-Stadtarchäologin Dr. Sveva Gai.

So sei es nicht überraschend gewesen, als die Ausgrabung zwischen der Mühlenstraße und der Krämerstraße weitere frühmittelalterliche Siedlungsspuren zutage gefördert hat. Schon in einer Quelle aus dem Jahr 1036 ist das Dorf unter dem Namen Aspethera erfasst. Bereits im August hatten Archäologen, wie berichtet, mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungsreste und Mauern freigelegt, die eine Nutzung des Areals bis in die Moderne belegen. Nun sind sie auf noch ältere Phasen gestoßen – eine Besiedlung der karolingisch-ottonischen Zeit (9. bis 10. Jahrhundert), die wiederum einen eisenzeitlichen Siedlungsplatz überlagert. „Eindrucksvoll ergeben sich 80 Zentimeter unterhalb des Straßenniveaus, am ehemaligen Standort der Diskothek ‚Red House‘, zahlreiche Grubenkomplexe, größere Gruben und Pfostenlöcher, die auf eine intensive Holzbebauung schließen lassen“, sagt Gai.

Besonders hervorzuheben seien zwei größere Grubenhauskomplexe im Westen und Osten des Areals, die auf das 9. und 10. Jahrhundert datiert werden. Grubenhäuser waren im Mittelalter Bestandteil von Höfen oder größeren Siedlungen. Gai: „Neben den Pfostenbauten, also richtigen Wohnhäusern, die heute nur noch anhand von Pfostenreihen ablesbar sind, lassen dunkle rechteckige Verfärbungen im Boden Grubenhäuser erkennen.“ Anhand dieser Reste können die Archäologen den Grundriss eines Hauses erkennen sowie dessen Konstruktionsweise und Funktion. „In Paderborn beginnt man im 11. Jahrhundert, aus Stein zu bauen, meist sind das Kirchen und Residenzen, aber auch Kurien und Häuser von Adligen und Kaufleuten. Die Gebäude der Bürger aber, der Handwerker und ärmeren Leute, waren weiterhin aus Holz.“ Das Grubenhaus war im Mittelalter eine in den Boden eingelassene Hütte, die mit einem Spitzdach überbaut war. Häufig wurde sie als Werkstattgebäude oder Webhütte genutzt. Gai: „Diese Grubenhäuser haben wir auch auf der Grabungsfläche an der Mühlenstraße gefunden.“

Ein Grubenhaus des westlichen Komplexes wird von einer Latrine überlagert, die womöglich in Zusammenhang mit der spätmittelalterlichen Nutzung des Areals und den umliegenden Gebäuden steht. Drei Brunnen und einige Latrinen durchqueren die Fläche. Gai: „Die Brunnen stammen abwechselnd aus dem Mittelalter und der Moderne. Darauf lassen die Keramik- und Glasscherben in deren Verfüllung schließen. Der älteste Brunnen enthält Keramikfragmente des 13. Jahrhunderts. Er wurde etwa um diese Zeit aufgegeben und zur Abfallgrube umfunktioniert. Die eigentliche Anlage des Brunnens ist sicherlich älter.“ Die Archäologen gehen davon aus, dass in Aspethera, heute als Stadtteil zu bezeichnen, im Spätmittelalter oder in der Frühneuzeit auch ein Schmied ansässig war. Reste der Ofenstruktur aus angeziegeltem roten und gelben Lehm befanden sich oberhalb des aufgefüllten und längst vergessenen Grubenhauses.

„Besonders spannend an dieser Ausgrabung ist der neue Blick auf die frühmittelalterlichen Phasen der Paderborner Siedlungsgeschichte, für die die Stadt an manchen Stellen eine recht günstige Forschungslage bietet“, erklärt Gai. Die Untersuchungen sollen weitergehen. „Die Hälfte der zu bebauenden Fläche haben wir nun erschlossen. Für die Fortsetzung muss erst einmal die Sanierung des Gebäudes an der Krämerstraße abgeschlossen sein.“

Der LWL weist darauf hin, dass mit Ende der Ausgrabung ab sofort die Führungen der Stadtarchäologie am Mittwoch entfallen.