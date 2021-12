Hautnaher Kontakt mit der Natur

In Zusammenarbeit mit der Sennegemeinde Hövelhof und dem Gemeindeförster Klaus Wullenweber möchte der gemeinnützige Verein Helden e.V. im Frühjahr 2022 eine Natur- und Wildnisschule im Hövelhofer Forst eröffnen. Die ortsansässige Firma Udo Förster Holzbau plant, das Schulgebäude aus einem Rahmenbau mit heimischen Hölzern noch bis Ende des Jahres fertigzustellen.

In Hövelhof entsteht eine Wildnisschule – Projekt des Vereins „Helden e.V.“ in Kooperation mit der Gemeinde

Das Projektteam an der Baustelle (von links): Zimmermeister Udo Förster, Thomas Westhof (Leiter der Stabsstelle Marketing), Sven Fritze (Vereinsvorsitzender Helden e.V.), Gemeindeförster Klaus Wullenweber, stellvertretender Vereinsvorsitzender Thorsten Kröber und Bürgermeister Michael Berens.

„Die Wildnisschule soll eine Einrichtung für Kinder- und Jugendbildung sein, die die Bereiche Natur, Umweltbildung und Nachhaltigkeit authentisch vermittelt“, erklärt Bürgermeister Michael Berens. Die Schule soll als außerschulischer Lern- und Begegnungsort für Schulkinder, Privatpersonen und Familien die Geschichte, Tradition und Natur mit ihren regionalen Besonderheiten erlebbar machen und als Ausgangspunkt für natur- und wildnispädagogische Angebote fungieren.

Durch die direkte Anbindung an die Wanderwege „Heimatkundlicher Wanderweg A5“ und „Emsquellen-Wanderweg“ des Verkehrsvereins Hövelhof sollen die bereits vorhandenen Strukturen und Angebote aufgegriffen werden.

Die Sennegemeinde stellt dem Verein Helden e.V. für die Natur- und Wildnisschule eine etwa 500 Quadratmeter große Fläche im Hövelhofer Forst kostenfrei zur Verfügung. Das Projekt wird mit Fördermitteln in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten bezuschusst; den Eigenanteil erbringen Engagierte des Vereins durch ehrenamtliche Mitarbeit.

„Wir möchten mit der Natur- und Wildnisschule unsere Verbundenheit zur Region und zur Natur stärken und sie an interessierte Personen weitergeben“, sagt Sven Fritze, Vorsitzender des Vereins Helden e.V. „Uns ist es ein Anliegen, Kinder und Jugendliche für Themen wie Klimawandel, Waldsterben und ökologische Entwicklung zu sensibilisieren – denn man kann nur schützen, was man auch kennt.“

Der enge Naturbezug und der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur seien wesentliche Werte des Vereins. Die Erlebnispädagogik bilde ein Kernelement der Angebote.

Das Team besteht aktuell aus fünf Hauptamtlichen sowie mehr als 50 freien Trainern und Trainerinnen.

Die ersten Aktionen in der neuen Natur- und Wildnisschule sind in den Osterferien geplant. In enger Zusammenarbeit mit Gemeindeförster Klaus Wullenweber, dem Hövelhofer Haus der Jugend (HoT) sowie dem Projekt „Senne für alle Sinne“ sind vielfältige Angebote vorgesehen.

Die Kinder und Jugendlichen lernen in der Wildnisschule etwa Spuren zu lesen, Feuer zu machen und Bäume zu pflanzen. „Wir können uns auch Eltern-Kind-Wochenenden gut vorstellen“, sagt Fritze. „Das Team freut sich schon sehr auf die Eröffnung und ist der Gemeinde dankbar für die tolle Zusammenarbeit. Ohne diese Unterstützung wäre das Projekt nicht möglich gewesen“, so der Vereinsvorsitzende.