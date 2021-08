Hederauenfest erneut abgesagt

Salzkottens größtes Stadtfest, das Hederauenfest, ist abgesagt. Die Stadt Salzkotten hat am Donnerstag mitgeteilt, dass aufgrund der aktuell steigenden Corona-Inzidenzen und der damit verbundenen fehlenden Planungssicherheit gemeinsam mit Salzkotten Marketing als Ausrichter entschieden worden sei, das am 28. und 29. August geplante Hederauenfest erneut ausfallen zu lassen.

Derart spektakuläre Bilder wird es in Salzkotten auch in diesem Jahr nicht geben. Das Hederauenfest ist abgesagt.

„Nach dem erfolgreichen Open-Air-Konzert an der Dreckburg Ende Juli gingen wir zuversichtlich in die intensive Planung des Hederauenfestes am letzten Augustwochenende. Aufgrund der steigenden Corona-Inzidenz und der Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen fehlt zum aktuellen Zeitpunkt aber die dringend erforderliche Planungssicherheit, um dieses Event verlässlich zu organisieren und dabei die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher gewährleisten zu können“, teilen Bürgermeister Ulrich Berger, Stefanie Herting (Geschäftsführerin Salzkotten Marketing), Dirk Witulski (Vorsitzender des Verkehrsvereins) und Inge Adrian (Hauptorganisatorin und stellvertretende Vorsitzende Salzkotten Marketing) mit. Natürlich sei auch bei der Vorbereitung eine Lightversion des Festes in abgespeckter Form mit reduziertem Angebot erarbeitet worden, jedoch seien auch diese Aktionen unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht verlässlich planbar.

„Das Hederauenfest lebt vom Miteinander aller Aussteller, Vereine und einer Vielzahl ehrenamtlich Tätiger, für die aber eine feste Planungssicherheit unabdingbar ist. Uns fällt diese erneute Absage nicht leicht, da ein unbeschwertes Fest, wie wir es kennen und lieben, unter diesen Voraussetzungen und Umständen nicht möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung weiter. Die zahlreichen Akteurinnen und Akteure wurden bereits über die Veranstaltungsabsage in persönlichen Gesprächen sowie schriftlich informiert.

Das Hederauenfest ist eines der vier großen Stadtfeste in Salzkotten. Es lockt jedes Jahr tausende Besucher in die Stadt. Traditionsgemäß findet das Fest immer am letzten vollen Augustwochenende statt. Entlang der Hederauen, an der Saline und in der Innenstadt wird ein buntes Programm mit musikalischen, kulturellen und kulinarischen Höhepunkten geboten.