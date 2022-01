Heftigen Hagelschauer: Vier Autos krachen auf B64 ineinander

Zu einem Glätteunfall mit fünf verletzten Personen und vier Autos ist es am späten Donnerstagabend auf der B64 in Höhe der Abfahrt Warburger Straße gekommen. Die Vollsperrung ab George-Marshall-Ring dauerte bis 4.30 Uhr an. Es hatte laut Polizei einen heftigen Hagelschauer gegeben.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 23 Uhr auf der B64 in Höhe Abfahrt Warburger Straße. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin aus dem Kreis Höxter fuhr auf der Bundesstraße von Paderborn in Richtung Bad Driburg. "Aufgrund eines Hagelschauers hatte sich eine geschlossene Graupeldecke auf der Fahrbahn gebildet", sagte Polizeisprecher Michael Biermann. Infolge eines Fahrfehlers oder nicht angepasster Geschwindigkeit sei die BMW-Fahrerin nach links in den Gegenverkehr gedriftet.



Dort kollidierte sie den weiteren Angaben zufolge mit den Leitplanken am linken Straßenrand und mit einem Hyundai Venga, mit dem eine 30-jährige Bürenerin in Richtung Paderborn unterwegs war. Durch den Anstoß drehten sich beide Fahrzeuge, sodass sie entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem jeweils entgegengesetzten Fahrstreifen zum Stillstand kamen. Ein hinter dem BMW in Richtung Bad Driburg fahrender 18-jähriger Golf-Fahrer prallte auf das Heck des Hyundai und drehte nach links, wo der Golf von einem in Richtung Paderborn fahrenden 20-Jährigen erfasst wurde, der ebenfalls einen VW Golf fuhr. Biermann: "Zeugen des Unfalls alarmierten sofort den Rettungsdienst." Die Polizei sperrte die Straße und sicherte die Unfallspuren.



Insgesamt befanden sich nach Angaben der Polizei vor Ort sechs Personen in den Fahrzeugen, von denen fünf ins Krankenhaus gebracht wurden. Drei wurden schwer verletzt.



Alle Fahrer und der Beifahrer (17) aus dem ersten Golf wurden mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der schwerverletzte BMW-Beifahrer (19) kam in eine Klinik nach Bielefeld. Die BMW-Fahrerin und der 18-jährige Golffahrer konnten das Hospital nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 20-jährige Golffahrer wurde untersucht, war aber unverletzt geblieben.

Fahrbahn trotz Plusgraden teilweise spiegelglatt

Die Fahrbahn war trotz Plusgraden aufgrund von Hagelkörnern teilweise spiegelglatt. Die B64 blieb bis 3.10 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Feuerwehr Paderborn wurde bei der Alarmierung eine eingeklemmte Person gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass diese nur in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, nicht aber eingeklemmt war, und von den Einsatzkräften ohne schweres Gerät befreit werden konnte. Ausgelöst wurde nach Angaben der Feuerwehr ein sogenannter "Massenanfall an Verletzten", mit dem weitere Rettungskräfte angefordert werden, um die Patienten schnellstmöglich mit Notarzt und Rettungswagen zu versorgen.



Die Feuerwehr Paderborn, die Freiwillige Feuerwehr Benhausen und der Rettungsdienst waren zeiweise mit bis zu 45 Einsatzkräften vor Ort. Es waren r ein Rüstfahrzeug der Wache Süd, sieben Rettungswagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie ein leitender Notarzt im Einsatz.