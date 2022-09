Heideverein steht fürs „Wir“ in Sende

Party im Festzelt am Ebbinghausweg in Schloß Holte-Stukenbrock – Nachfolger fürs Königspaar Hans-Josef und Paula Dresselhaus gesucht

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Heideverein steht für das „Wir“ in Sende. Das sagt stellvertretende Vorsitzende Susanne Mewes, die mit Frauen aus dem Verein auf dem Hof von Waltraud und Josef Pollmeier die Heidekrone aus (gekauftem) Heidekraut und selbst geschnittenem Grün bindet. Die Männer richten derweil das Festzelt am Ebbinghausweg her. Hier wird an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, das Heidefest zum 30-jährigen Bestehen des Vereins gefeiert.

Von Monika Schönfeld