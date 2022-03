Heidkamp vor Freispruch

Früherer WWE-Chef aus Herford wegen Spende an Klitschko-Stiftung angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hält ihn nicht mehr für schuldig, mit einer 253.000-Euro-Spende an die Klitschko-Stiftung Vermögen seines jetzigen Arbeitgebers, des Oldenburger Versorgungsunternehmens EWE, veruntreut zu haben. Er habe im Oktober 2016 seine Unterschrift zur Überweisung der Summe in dem Glauben getätigt, es handele sich um Sponsoring (mit einer vereinbarten Gegenleistung, etwa Werbeauftritte), meint die Anklagebehörde im Verlauf der gut zehn Prozesstage festgestellt zu haben. Das wäre laut Unternehmensrichtlinien in Ordnung gewesen, eine Spende nicht. Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb einen Freispruch.