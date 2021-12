Heiligabend: Was gilt wo?

Bünde/Rödinghausen/Kirchlengern

2G oder 3G, keins von beiden, mit Anmeldung oder ohne: Wer am Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen bei den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden im Bünder Land einen Gottesdienst besuchen will, muss sich vorher ganz genau erkundigen, was, wann, wo gilt.

Von Daniel Salmon