Heimat gibt Kraft für die Zukunft

Schloß Holte-Stukenbrock

„Sich des Glücks bewusst zu sein, eine Heimat zu haben und in dieser Heimat in Frieden leben zu können, kommt in Zeiten wie diesen eine besondere Bedeutung zu.“ Das sagte Landtagspräsident André Kuper zum Jubiläumsabend der St.-Achatius-Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne, die ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Jahr Verspätung feiert.

Von Monika Schönfeld