Heimat ist für Borchener mehr als nur ein Wort

Erstmals hat die Gemeinde Borchen in diesem Jahr den Heimatpreis des Landes Nordrhein-Westfalen an drei Vereine verliehen. Die Initiative Borchener für Borchener, der Dorfladen Dörenhagen und die Malteser-Ortsgruppe sind von Bürgermeister Uwe Gockel in einer coronakonformen Feierstunde ausgezeichnet worden.

Was macht einen Ort besonders lebens- und liebenswert? Es ist das heimatliche Miteinander, das das tief verwurzelte Heimat-Gefühl hervorruft, ist Borchens Bürgermeister Uwe Gockel überzeugt: „Dieses heimatliche Miteinander ist nicht selbstverständlich. Wir sind auf engagierte Menschen angewiesen, die dieses aktiv fördern und durch ihre ehrenamtliche Arbeit zum Strahlen bringen.“

Insgesamt acht Bewerbungen hatte die Verwaltung auf ihren Aufruf hin bekommen. Und am liebsten hätte Gockel jeden davon ausgezeichnet. Die Entscheidung für die drei Preisträger fiel im Schul-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss.

1. Platz: Borchener

für Borchener

Die Initiative Borchener für Borchener bekommt den ersten Preis, der mit 2500 Euro dotiert ist. Der Verein unterstützt hilfsbedürftige Borchener durch die Verteilung von Lebensmitteln und die Bereitstellung von zweckgebundenen Zuschüssen und Sachzuwendungen.

Da es in Borchen immer mehr Menschen gibt, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, und gleichzeitig in den Geschäften verwertbare, aber für den Verkauf nicht mehr geeignete Lebensmittel vernichtet werden, sorgt der Borchener Warenkorb dafür, dass diese Lebensmittel den Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden. „Fast täglich sind Mitglieder ehrenamtlich im Einsatz, um die Lebensmittel abzuholen, aufzubereiten und auszugeben“, sagte Uwe Gockel.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Warenkorb dreieinhalb Monate schließen, was viele Kunden vor große Probleme stellte. Hier bemühten sich die Mitglieder – derzeit sind 80 von etwa 180 Mitgliedern im Einsatz – verstärkt um Spenden, mit denen Gutscheinaktionen für die örtlichen Lebensmittelgeschäfte finanziert wurden. Damit konnte ein Teil der Not gelindert werden. Zudem lieferten die Mitglieder Lebensmittel an Personen in häuslicher Quarantäne aus, die keine Angehörigen hatten. Diese haltbaren Waren waren zuvor in Borchener Lebensmittelmärkten gespendet worden.

Nach Wiedereröffnung des Warenkorbs im Juni ließen zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Arbeit aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ruhen. Durch den Einsatz der verblieben Helfer, die die offenen Stunden übernahmen, konnte der Warenkorb trotzdem öffnen.

Neben dem Warenkorb ist der Sozialfonds das zweite Standbein der Initiative. Hiermit werden Menschen unterstützt, die unverschuldet in Notlagen geraten sind und aus den Sozialsystemen keine keine ausreichende Hilfe bekommen. Dies wird über Spenden finanziert, die die Mitglieder der Initiative sammeln.

2. Platz: Dorfladen Dörenhagen

Mit dem zweiten Platz zeichnete Gockel den Dorfladen Dörenhagen aus, der mit außerordentlichem ehrenamtlichen Engagement gegründet wurde und mittlerweile seit sechs Jahren zentraler Treffpunkt im Ort ist. Nachdem 2011 die letzte Bäckerei in Dörenhagen schloss, wurde der dringende Wunsch der Anwohner laut, wieder einen Nahversorger für den täglichen Bedarf zu bekommen. Vier Jahre später eröffnete der Dorfladen an der Kreisstraße 1, der derzeit sieben Mitarbeiter beschäftigt.

Die Geschäftsführung erfolgt ehrenamtlich. Hierfür zeichnen Petra Behnke, Marita Ekelt und Christian Taubner verantwortlich, die immer wieder die Dörenhagener nach ihren Wünschen fragen und das Angebot anpassen.

Um den Dorfladen am 30. Mai 2015 eröffnen zu können, wurde das Ladenlokal vor allem durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder der Trägervereine St.-Sebastian-Schützenbruderschaft, Heimat- und Kulturkreis sowie SG/DJK Dörenhagen umgebaut.

„Der Dorfladen trägt zur Verbesserung der Infrastruktur des Dorfes und durch Angebote regionaler Produkte zur Stärkung der Region bei. Unter Beteiligung der Trägervereine haben sich die Dörenhagener ein Stück Lebensqualität geschaffen, dass nicht nur den Einkauf vor Ort ermöglicht, sondern auch eine Begegnungsstätte im täglichen Leben darstellt“, sagte Bürgermeister Gockel. Platz zwei ist mit 1500 Euro dotiert.

3. Platz: Malteser Borchen

Die Malteser-Ortsgruppe Borchen bekommt den mit 1000 Euro dotierten dritten Preis. Seit nunmehr 50 Jahren setzen sich die Malteser vielfältig in Borchen ein. Hervorzuheben ist hier vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Regelmäßig werden 25 Kinder und Jugendliche betreut. Zudem bietet die Ortsgruppe kostenlosen Nachhilfeunterricht an, der vor allem in Zeiten von Homeschooling gefragt war.

Der ehrenamtliche Besuchs- und Begleitdienst besucht zudem Bewohner im Seniorencentrum am Mallinckrodthof, um mit ihnen spazieren zu gehen oder ein Gespräch zu führen.

Vor allem während der Corona-Pandemie haben sich die Malteser außergewöhnlich stark eingebracht. Unterstützten sie anfangs bei Test-Abstrichen im Seniorenheim, so richteten sie mit der Laurentius-Apotheke zusammen eine Teststation ein. 53 Helfer stellten ihre Freizeit dabei in den Dienst der Pandemiebekämpfung und leisteten allein im Testzentrum 3200 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Auch das neue Testzentrum im alten Waschhaus im Mallinckrodthof führen die Malteser in bewährter Kooperation mit der Laurentius-Apotheke. Viele weitere Aspekte kommen hinzu, berichtete Uwe Gockel: „Daran kann man sehen, dass Heimat für die Malteser in Borchen viel mehr ist als nur ein Wort.“