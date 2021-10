Heimat ist mehr als nur ein Ort

Ein gutes halbes Jahr später als geplant, war der Philosoph und Bestsellerautor Wilhelm Schmid auf Einladung der VHS Egge-Diemel-Weser zu Gast in der Ackerscheune in Willebadessen. Dort las er aus seinem neuen Buch „Heimat finden. Vom Leben in einer ungewissen Welt“.

Heimat finde er in einem Café, in einer Tasse, gefüllt mit dem frisch aufgebrühten koffeinhaltigen Getränk, dessen Hitze durch das Porzellan seine Finger wärmt und ein Gefühl von Geborgenheit schaffe, so Schmid. Auch in Willebadessen führte ihn sein erster Gang in das Café Kaffeebohne.