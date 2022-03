Heimat-Preis Büren: ersten Platz gleich zweimal vergeben

Bürgermeister Burkhard Schwuchow überreichte den Gewinnern eine Urkunde sowie den dekorativ gestalteten Heimat-Preis.

„Auch in diesem Jahr haben wir in der Jury mit großem Interesse alle eingereichten Bewerbungen durchgesprochen. Es ist bewundernswert, wie viele Bürgerinnen und Bürger ihre Zeit und ihr Fachwissen für die Allgemeinheit einsetzen“, so Bürgermeister Burkhard Schwuchow, „der Heimat-Preis geht zwar an die Gewinner, drückt stellvertretend aber auch unseren Dank und unsere Anerkennung aus an alle, die durch ihre Initiativen und Projekte zur Stärkung unserer Heimat und Gemeinschaft beitragen.“

Für das Jahr 2021 sei die Punktevergabe besonders schwer gefallen, so dass es an der Spitze einen Gleichstand gegeben habe, teilt die Stadt Büren mit. Die beiden bestplatzierten Vorschläge erzielten in Summe die gleiche Punktzahl. Um ein Losverfahren zu vermeiden, wurden daher zwei erste Plätze und ein dritter Platz vergeben. Gewonnen haben Dirk Kleeschulte, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Büren sowie Thomas Luig, privater Spendensammler. Der dritte Preis geht an die Vereinsgemeinschaft Siddinghausen.

Dirk Kleeschulte erhält den ersten Preis für seinen unermüdlichen Einsatz für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Kleeschulte ist seit mehr als 30 Jahren Vorsitzender der DLRG-Ortgruppe Büren. Während dieser Zeit habe er den Verein zu einer der aktivsten Ortsgruppen in der Region entwickelt, heißt es in der Begründung. Die hervorragend aufgestellte Ausbildungs- und Jugendorganisation ermögliche vielen jungen Menschen eine sinnvolle Freizeitgestaltung im funktionierenden Vereinsgefüge. Die DLRG Büren sei seit langem ein zuverlässiger Partner bei der fachlichen Beaufsichtigung von Badeseen, in akuten Notsituationen wie bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie in der Seenotrettung. Seit jeher erlernten viele Menschen jeder Altersklasse zudem in der DLRG das Schwimmen. Diese vorbildliche Situation der DLRG-Ortsgruppe Büren sei im Wesentlichen auf das leidenschaftliche Engagement von Dirk Kleeschulte zurückzuführen.

Den weiteren ersten Preis erhielt Thomas Luig, passionierter Biker aus Büren, der angesichts der Flutkatastrophe in Ahrweiler spontan eine Spendenkampagne gestartet hat. Im privaten Betrieb sammelte und sortierte er Sachspenden, mobilisierte eine große Anzahl Helfer und organisierte den Transport der Güter in die Flutregion. Dabei konnte er auch weitere Unternehmen zur Unterstützung der Spendenaktion begeistern. Sein unermüdlicher Einsatz für in Not geratene Mitbürgerinnen und Mitbürger erforderte viel Kraft und Energie, sodass Luig zeitweise finanzielle Einbußen bei seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit hinnehmen musste. Für diesen selbstlosen Einsatz zollte ihm die Jury großen Respekt. Beide Sieger nehmen automatisch am nachfolgenden Landeswettbewerb NRW teil. Der erste Platz ist jeweils mit 2000 Euro dotiert.

Der dritte Platz geht an die Vereinsgemeinschaft Siddinghausen. Ausgezeichnet wird das Ferienprogramm FoKuS 2021. Während eines Treffens der Vereinsvorstände wurde klar, dass gerade in den Corona-Zeiten der Nachwuchs in den Fokus der Aufmerksamkeit der Vereinsarbeit gerückt werden muss. Neun Vereine stellten ein attraktives Programm zusammen. Die Jury hob besonders hervor, dass dieses Gemeinschaftsprojekt unterschiedlicher Vereine viele Akteure zusammen gebracht und so die Lebensqualität im Dorf erhöht habe. Der dritte Platz ist mit 1000 Euro dotiert, die an die Dorfgemeinschaft Siddinghausen gehen.

Für 2022 wird der Heimat-Preis neu ausgelobt. Vorschläge können bis zum 31. August eingereicht werden bei der Stadt Büren oder per Mail an info@bueren.de.

