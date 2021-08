Heimat-Shopper stärken Höxter

Höxter

„Heimat shoppen“ ist eine großangelegte Imagekampagne für den Einzelhandel, die Gastronomie und die Dienstleister in den Städten und Gemeinden. Wie in anderen Kreisstädten der Region bildet auch in Höxter ein Stadtrundgang mit Bürgermeister und Vertretern der Kommunalpolitik, des Handelsverbandes, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes sowie der Innenstadtakteure am Samstag, 4. September, von 11 bis 12.30 Uhr den Auftakt.

Von Ralf Brakemeier