Heimatbesuch mit Big Band im Gepäck

Der 1990 in Bielefeld geborene Jakob Helling bringt seine Big Band mit der niederländischen Sängerin Fay Claassen für zwei Konzerte nach OWL. Das erste findet am 11. Juni im Lübbecker Jazzclub statt, das zweite am 12. Juni auf dem Kirchplatz in Bockhorst bei Versmold.

Jakob Helling ist zwar geborener Bielefelder, zog aber noch vor seinem ersten Geburtstag nach Lübbecke. Jakob Helling erhielt 2005 ein zweijähriges Stipendium der Stiftung der Sparkasse Minden-Lübbecke und 2007, aufgrund seiner herausragenden Leistungen auf der Trompete, eine einjährige Verlängerung. Seit einigen Jahren lebt er nun in Graz und hat dort 2019 seine „Jakob Helling Concert Big Band“ (JHCBB) ins Leben gerufen. Diese Band ist mit hochkarätigen Musikern aus ganz Europa besetzt. Markenzeichen der JHCBB sind, abgesehen von der enormen Spielfreude der Musiker, dem exakten Zusammenspiel der Band und den Energie geladenen Soli, die Kompositionen und Arrangements, die allesamt aus der Feder des Bandleaders stammen.

Um die Tournee, die nach den Auftritten in OWL in München fortgeführt wird, zu finanzieren, hat Jakob Helling ein Crowdfunding gestartet. Dabei können Menschen online für einen bestimmten Zweck Geld sammeln – in diesem Fall müssen Kosten für An- und Abreise, Unterkunft, Gagen, Studio- sowie Live-Technik und Verpflegung gestemmt werden.

Die Musik der Big Band fühlt sich einerseits der amerikanischen Big-Band-Tradition verpflichtet, nimmt aber zugleich Bezüge zu Barock, „klassischer“ Musik des 19./20. Jahrhunderts oder zu musikalischen Strömungen der zeitgenössischen Musikszene. Somit ist es in dieser Band kein Gegensatz, wenn sich swingende Rhythmen neben modernen Harmonien und Orchestrationen wiederfinden.

Nach Konzerten in Österreich und Deutschland zwischen 2019 und Anfang 2020 wird dem Publikum nun ein neues Programm präsentiert, das unter anderem die niederländische Sängerin Fay Claassen in den Mittelpunkt stellt, und im Anschluss ein neues Album im Studio des Konzerthauses in Wien aufgenommen.

Der Link zum Crowdfunding lautet: https://www.startnext.com/bigband. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Mai.