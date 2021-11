Heimatbühne krönt den Meister der Bürger

Bürgermeister Michael Dreier ist der neue Ordensträger der Paderborner Heimatbühne. Die karnevalistische Auszeichnung soll Paderborns Stadtoberhaupt im Februar in der Galasitzung „Närrische Paderstadt“ in der Paderhalle überreicht bekommen.

Die Vorstellung des neuen Trägers des „Ordens ohne Namen für einen guten Namen“ war der Höhepunkt des Paderborner Karnevalsauftakts am Wochenende im Arosa-Hotel. Heimatbühnen-Vorsitzender Peter Naunheim lüftete das gut gehütete Geheimnis im Rahmen eines närrischen Bühnenprogramms aus Stimmungsliedern, Büttenreden und Showtänzen.

Peter Naunheim ernennt Wolfgang Just zum neuen Senator der Heimatbühne Paderborn. Foto: Maria Neumann

Die Heimatbühne hatte sich zuvor entschlossen auf ein konsequentes „2G+“-Hygienekonzept zu setzen, um in die Karnevalssession zu starten. Freiwillig hatte sich der Vorstand dazu entschieden, aus dem zuvor angekündigten 2G direkt ein 2G+ zu machen. „Wir haben von unseren Mitgliedern und Gästen für diese Entscheidung sehr viel positiven Zuspruch bekommen“, so Peter Naunheim. Jeder Gast und alle Akteure seien vor dem Betreten des Saals durch einen Fachmann getestet worden.

Die Stimmung ließen sich die Gäste trotz der Einlass-Beschränkung nicht nehmen. Schließlich sei die Freude groß gewesen, nach über einem Jahr wieder an einem Ort zusammen feiern und lachen zu können.

Traditionell wurde die Narrenschar vom Sitzungspräsidenten Hans-Joachim Meier und dem noch amtierenden Elferrat begrüßt. Das karnevalistische Programm startete direkt mit dem Solomariechen der Heimatbühne Lynn Wölfer, die schon im Kindesalter eine aktive Tänzerin des Kükenballetts war.

Neues Elfer-Komitee begrüßt

Es ging direkt mit einem Highlight weiter. Mit faszinierendem Mienenspiel und teilweise ausladender Gestik ließ „Die harte Hertha” das Publikum an ihrem Eheleben mit Gatte Ambrosius teilhaben. Nach der humorvollen Verabschiedung des Elferrats marschierte unter großem Applaus das neue Elfer-Komitee herein, eine bunte Mischung von Unternehmern aus Paderborn und Umkreis, eingerahmt von der Tanzgarde.

Vorsitzender Peter Naunheim, Bürgermeister Michael Dreier und Ordensmeister Elmar Kloke (von links) stoßen auf den neuen Ordensträger an. Foto: Maria Neumann

Der Höhepunkt des Abends näherte sich: die Verleihung des „Ordens ohne Namen für einen guten Namen”. Peter Naunheim und Ordensmeister Elmar Kloke holten noch einmal den „Novizen-Ritter“ Ralph-Jörg Wezorke auf die Bühne und bedankten sich bei dem Ordensritter für die tolle Zeit. Schließlich wurde, in alter Manier, Michael Dreier als neuer Ordensträger durch viele kleine Hinweise vorgestellt. Mit Tipps wie „Egal ob Hamburg, Berlin oder Frankfurt: Er läuft laaaange Strecken.” oder Anekdoten wie „... nach Anstrengungen stärkt er sich am liebsten mit selbst gemachtem Kartoffelsalat von seiner Frau”, wurde schnell klar, dass mit dem neuen Ordensträger nur der Bürgermeister der Stadt Paderborn gemeint sein konnte.

„Ich freue mich über diese Ehre und bin schon sehr gespannt auf die närrischen Veranstaltungen im Februar in der Paderhalle”, bedankte sich Michael Dreier. Direkt im Anschluss wurde Wolfgang Just zum neuen Senator der Heimatbühne ernannt. Er wurde 2014 erstmals Elferrat und war danach mit der Tanzgruppe „Die fantastischen Neun“ mehrfach auf der Bühne aktiv.

Auch die Showacts zum Karnevalsauftakt kamen gut an: Mit dem Comedy-Duo „Labbes und Drickes” aus Eschweiler holte sich die Heimatbühne auch zwei waschechte Rheinländer auf die Bühne. Das Publikum kam bei einem etwas anderen Zwiegespräch mit musikalischen Gags voll auf seine Kosten. Wie in jedem Jahr wurde das Programm durch die Showtanzgruppe der Heimatbühne beendet. Mit ihrem Tanz „The Great Gatsby” entführten die Tänzerinnen die Zuschauer noch einmal in die wundervolle Welt der 20er Jahre.