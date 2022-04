Heimatfreunde helfen Flüchtlingskindern

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen hat der Vorstand der Heimatvereins Hücker-Aschen beschlossen, eine Spende in Höhe von 1000 Euro auf den Weg zu bringen – aufgeteilt auf zwei Projekte.

Hücker-Aschener spenden je 500 Euro an Verein Brückenschlag Ukraine und Kinderheim Melitopol

Bei der Spendenübergabe: Ulrich Zudak, Dirk Kaiser (Brückenschlag Ukraine), Ulrich Placke, Michael Darnauer, Alexander Demianenko (von der ukrainischen Gruppe am Hücker Moor) und Christel Wildt.

500 Euro wurden den mehr als 40 Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 17 Jahren aus dem Kinderheim aus dem Gebiet von Melitopol zur Verfügung gestellt. Diese haben zurzeit zusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in dem Freizeitheim der evangelisch-freikirchlichen Baptistengemeinde Hüllhorst am Hücker Moor Zuflucht gefunden. „Dieses Haus ist vielen älteren Hückeranern auch noch als ehemaliges Kurheim in Erinnerung. Die Spende soll dafür genutzt werden, den Kindern und Jugendlichen kleinere Ausflüge und Aktivitäten zu ermöglichen“, sagt Wolfgang Adolph, Sprecher des Heimatvereins.