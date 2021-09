Heimatgefühle im alten Kuhstall

Josef Wittkopp zeigt historische Gegenstände aus Hohenwepel – Ausstellungseröffnung an diesem Sonntag

„Jedes Stück in der Heimatstube erzählt eine Geschichte aus dem Dorf“, verspricht Josef Wittkopp. Am Sonntag, 3. Oktober, um 11 Uhr eröffnet der Hohenwepeler, der am Donnerstag 82 Jahre alt geworden ist, seine neue historische Heimatstube (Talstraße 7). Gemeinsam mit seinem Sohn Armin hat er aus einem alten Kuhstall ein Dorfmuseum gemacht.

Von Silvia Schonheim