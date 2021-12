Heimatpreis geht an Initiative Stolpersteine

Warburg

Im Ratskeller Zwischen den Städten ist am Dienstagabend der Warburger Heimatpreis vergeben worden. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Irmgard Heuel und das Projekt „Stolpersteine“ (2500 Euro), an das Digitalteam aus Welda für den Aufbau der Dorf-Homepage (1500 Euro) sowie an die Sportfreunde Calenberg für die Sanierung eines Fußwegs (1000 Euro).

Von Jürgen Vahle