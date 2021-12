Heimatpreis würdigt Engagement

Bürgermeister Werner Peitz (von links) überreichte die Heimatpreise an Alexander May, den Vorsitzenden des SV Sudhagen (für das Projekt Kletterturm) sowie Peter Teschner, den Sprecher des Seniorenbeirates (stellvertretend für die Gemeindekonferenz).

Mit der Auslobung des Heimatpreises soll das Engagement der Menschen vor Ort wertgeschätzt werden, die ihre Heimat jeden Tag, im Großen wie im Kleinen, gestalten. „Ich bin mir sicher, dass es in der Stadt Delbrück viele herausragende Projekte, Initiativen, Organisationen, Heimatvereine und -verbände gibt, die zeigen, wie in Delbrück Heimat gelebt wird. Der Heimatpreis soll neben Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für andere sein, mitzumachen“, so Bürgermeister Werner Peitz.

Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro pro Kommune wird von der Landesregierung NRW zur Verfügung gestellt. Die Jurymitglieder des Delbrücker Rates haben sich nach intensiven Beratungen für zwei Preisträger entschieden:

Gemeindekonferenz

Die Gemeindekonferenz ist eine kommunale Initiative, die sich für mehr Familienfreundlichkeit in der Stadt Delbrück engagiert. Sie wurde Ende 2005 vom Rat der Stadt eingerichtet, mit dem Ziel, Zukunftsprozesse zu initiieren, unter Einbindung möglichst vieler Menschen. „Sie beschäftigt sich mit sehr vielen Themen rund um die Familie, initiiert, fördert, fordert und unterstützt direkt viele Projekte, teils auch von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Die Gemeindekonferenz ist ein wichtiger und nicht mehr wegzudenkender Erfolgsfaktor in Bezug auf die Zielsetzung‚ familienfreundliche Kommune – Delbrück, zehn Orte eine Stadt. Diesen Anspruch gilt es mindestens zu halten, besser noch weiter auszubauen“, hofft Bürgermeister Werner Peitz auf eine weiterhin erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Gremium.

In der Gemeindekonferenz haben sich Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen wie Vereine, Verbände, Seniorenbeirat, Handicap-Kids, Politik, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Tageseinrichtungen für Kinder, Senioreneinrichtungen, Kirchen, Polizei, Schulen und viele andere zusammengeschlossen.

„Die Gemeindekonferenz bietet uns somit die Chance, parteiübergreifendes, konfessionsunabhängiges und verbandsungebundenes Engagement der Verantwortlichen aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammenzuführen, die in diesem Netzwerk konkrete Maßnahmen für ein kinder-, jugend- und familiengerechteres Miteinander im Gemeinwesen entwickeln und umsetzen möchten“, beglückwünschte Peitz die Mitglieder der Gemeindekonferenz für ihre Auszeichnung „Heimatpreis 2021 der Stadt Delbrück“. Die Gemeindekonferenz erhält hierfür ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Kletterturm Sudhagen

Der Kletterturm in Sudhagen ist aus der Delbrücker Sportwelt nicht mehr wegzudenken. Er wurde im Jahr 2016 ehrenamtlich von Mitgliedern des SV Sudhagen geplant und aufgestellt und erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

„Die Errichtung des Kletterturms ist in erster Linie dem engagierten und begeisterten Team hinter und am Turm zu verdanken. Denn mindestens zweimal wöchentlich öffnet das Team die Tore und bietet Einlass zu zwei Stunden voller atemberaubender Höhenmeter, spannungsgeladener Kletteraktionen und olympiaverdächtiger Kraxeleien“, gratuliert Bürgermeister Werner Peitz dem Team dese Kletterturms zu dieser Auszeichnung.

Das ehrenamtlich arbeitende Team sorgt für ein sicheres Klettererlebnis, denn alle Teammitglieder besitzen einen vom Deutschen ­Alpenverein zertifizierten Top-Rope-Kletterschein. Viele Sportbegeisterte lassen sich den frischen Wind um die Nase wehen und machen so den 16 Meter hohen Kletterturm in Sudhagen zu einem sozialen Treffpunkt für Jung und Alt.

Der Betrieb und die Unterhaltung erfordert vom ehrenamtlichen Team nicht nur viel Einsatz und Engagement; sie unterliegen auch verpflichtenden Sicherungsschulungen und -überprüfungen. Einmal jährlich müssen alle Materialien auf ihre Haltbarkeit und ihren Verschleiß hin geprüft werden. Der Turm wird TÜV-geprüft; es finden regelmäßige Auffrischungskurse sowie Einführungskurse statt.

„Das Kletterturmteam leistet einen wichtigen Beitrag, soziale Inklusion zu leben, Gemeinschaft zu erleben, Menschen zusammen zu bringen und gleichzeitig sportliche Herausforderungen in den Vordergrund zu rücken, so dass jeder den Mut entwickeln kann, über sich selbst hinaus zu wachsen“, so die Begründung von Bürgermeister Werner Peitz für die Auszeichnung. Das Projekt „Kletterturm Sudhagen“ erhält hierfür ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.