Heimatverein dreht das große Rad

Deutscher Mühlentag 2024 in Büren – neues Wasserrad an der Bohrmühle hat Probelauf gemeistert

Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit mehr als 1000 historische Mühlen ihre Türen. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) und ihre Landes- und Regionalverbände laden zum Deutschen Mühlentag ein. An diesem besonderen Tag lassen die zahlreichen Wind- und Wassermühlen sowie Motormühlen des Landes ihre Flügel und Wasserräder drehen. Das kulturelle Angebot ist am Mühlentag groß und vielfältig. Den Gästen werden Führungen und kleine Feste angeboten.