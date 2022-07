Heimatverein Schloß Holte-Stukenbrock startet verjüngt in die Zukunft

Mit einem neuen, deutlich verjüngten Vorstand und einem neuen Namen stellt sich der Heimatverein neu auf. Einstimmig haben die Mitglieder am Freitagabend Erhard Daudel zum Vorsitzenden gewählt. Er folgt dem im Juli 2021 verstorbenen Klaus Seichter, der mehr als 25 Jahre den Verein geführt hat.

Eine einstimmig angenommene Satzungsänderung hatte vorher den Weg für eine Namensänderung frei gemacht. „Der Name Verkehrsverein wird dem nicht mehr gerecht, was unseren Verein heute ausmacht. Wir wollen der Heimat wieder mehr Bedeutung verschaffen“, sagte Erhard Daudel in seiner Antrittsrede. Künftig wird es nur einen Stellvertreter des Vorsitzenden geben. Die Versammlung wählte für diese Position Karl-Wilhelm Förster. Zur Schatzmeisterin wurde Monika Hornung gewählt, neuer Schriftführer ist Oliver Diekmann. Wanderwartin bleibt Sabine Redeker, zum Wanderwegewart wurde Klaus Glätzer gewählt. Als Beisitzer arbeiten Siegfried Murke (Hauswart), die Ortsheimatpfleger Günter Potthoff (für Liemke, Schloß Holte und Sende) und Ludwig Teichmann (für Stukenbrock-Senne). Bernd Paarmann ist als Vorsitzender des Fördervereins als Beisitzer im Vorstand. Für den Bereich der Führungen und Trauungen ist Heribert Faupel weiterhin zuständig.