Heimatverein will mit Schrott helfen

Delbrück-Schöning

nter dem Motto „Wir wollen deinen Schrott“ ruft der Heimatverein Schöning zu einer Schrottsammelaktion auf, um mit dem Erlös der Sammlung die Flutopfer in den Unwettergebieten zu unterstützen. Am Freitag, 1. Oktober, können Altmetalle und Elektroschrott in der Zeit von 16 bis 19 Uhr und am Samstag, 2. Oktober, von 8 bis 18 Uhr am Kindergarten in Schöning sowie auf dem Gelände der Raiffeisen-Centrale abgegeben werden.

Von Axel Langer