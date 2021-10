Heimische Firmen sind am Drücker

Kreis Höxter/Brakel

Dieser 21. Wirtschaftstag wird als „Online“-Premiere den Akteuren vor der Kamera und den Gästen sicher noch lange in Erinnerung bleiben: Denn per „Hybrid-Veranstaltung“, die im „Showroom“ der Firma FSB in Brakel ausgerichtet wurde und zeitgleich im Internet zu verfolgen war, konnte man einen exklusiven Einblick in die Welt der heimischen Wirtschaft bekommen. Dabei drehte sich alles um die Pandemie und die Situation „auf dem Lande“.

Von Harald Iding