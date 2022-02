Heimische Politik setzt sich in Szene

Der Brunnenfund Ecke Grubestraße/Nicolaistraße vom Januar sorgt für eine mehr als einstündige Diskussion im Rat der Stadt Höxter. Was soll mit dem Brunnen geschehen? Muss dafür sogar die Eiche vor der Sparkasse weichen? Die heimische Kommunalpolitik findet mit der Verwaltung die Antworten und setzt sich in Szene. Daran hat die FDP gehörigen Anteil.

Kommentar zum Brunnen-Kompromiss in Höxter

Die Höxteraner Kommunalpolitik macht auf sich aufmerksam: Der Brunnenfund an der Ecke Nicolaistraße/Grubestraße sorgte dafür, dass im Rat mehr als eine Stunde diskutiert und das Pro und Contra ausgetauscht worden ist. Es gab auf CDU-Antrag sogar eine Unterbrechung der Sitzung. Der Brunnen und die Eiche nahmen mehr Zeit als die Haushaltseinbringung in Anspruch. Am Ende stand der Brunnen-Kompromiss.

Die sogenannte Variante vier der Verwaltung fand letztlich auch bei den Liberalen die Zustimmung. Ein Baum hätte gefällt werden müssen, damit die Wirkung des Brunnens zur Entfaltung gekommen wäre. Dieser Preis wäre zu hoch gewesen. Die Bürgerinnen und Bürger und die zahlreichen Touristen dürfen sich in der LGS-Stadt weiterhin auf eine Eiche, unter deren Baumkleid es in Zukunft noch mehr Sitzmöglichkeiten geben wird, freuen.

Der Brunnenfund vom 24. Januar 2022 hat damit für große Aufmerksamkeit gesorgt. Die heimische Lokalpolitik verschafft sich dank der FDP großen Anteil daran. Ein Antrag der Liberalen rief die Verwaltung und die heimischen Ratsfrauen und Ratsherren auf den Plan. Fast alle wollten etwas zum Fund und den Gestaltungsmöglichkeiten Ecke Nicolaistraße/Grubestraße sagen.

Eine Moral der Brunnenfund-Geschichte ist, dass ein altehrwürdiger Baum und ein alter (neuer) Brunnen nicht zusammenpassen. Claudia Koch hat in der Ratssitzung mit ihrem Vortrag sachlich und zusätzlich emotional überzeugt. Die Frau aus Horn-Bad Meinberg ist inzwischen fast fünf Jahre Baudezernentin in Höxter und über das Großprojekt LGS hinaus ein Motor für die Kreisstadt.

Die Brunnen-Diskussion offenbart zudem, dass 14 Monate vor der LGS, am 20. April 2023 ist Eröffnung, mit der Vorfreude auch Anspannung, Kreativität und Themenvielfalt wachsen.

Der Brunnen wird nun kenntlich gemacht und optisch in Szene gesetzt. Wie immer diese Lösung auch aussehen mag, Höxter hat mit dem zufälligen Fund in der Innenstadt hinzugewonnen. Ein unerwarteter Brunnenfund zeigt, die Höxteraner Politik kann Themen in Szene setzen.