Heimische Testzentren machen weiter

Die beiden Teststellen in der Mühlenapotheke und in der Stadthalle (durch die Rosen-Apotheke) bleiben erhalten. Und das, obwohl die Tests jetzt für Viele kostenpflichtig geworden sind.

Vorsichtig tropft Apotheker Jens Kosmiky die Flüssigkeit auf den Teststreifen. Antigen-Schnelltests bietet er weiterhin an, hat die Kapazitäten allerdings der Nachfrage entsprechend etwas heruntergeschraubt. Die eine verbliebene Testkabine steht nun vor der Apotheke und nicht mehr am Haus der Kulturen.

Ein kleines Mädchen steht am Montag am Testzentrum vor der Mühlenapotheke in Enger und lässt sich einen Nasenabstrich nehmen. „Sie braucht diesen Nachweis für den Besuch im Tierpark Olderdissen“, sagt die Mutter. Sie und viele andere Bürger in Enger und Spenge haben Glück: Schnelltests vor Ort bleiben möglich.