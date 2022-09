Heimspiel-Erfolg für „alten Hasen“

Beim ADAC-Jugend-Kart-Slalom feiert der MSC Schloß Holte-Stukenbrock in der Klasse 5 einen Dreifach-Triumph

Henry Lüke ist beim Heimspiel auf dem Gelände der Firma Köhler & Bandle in Liemke nicht zu bezwingen. In der Klasse 5 der „alten Hasen“ setzt sich der Jugendliche vom MSC Schloß Holte-Stukenbrock vor den Kortenkamp-Schwestern Jasmin und Cora durch.

Mit Spannung fieberten Trainer Siegfried „Siggi“ Kortenkamp, Jugendleiterin Antje Kortenkamp und alle MSC-Talente dem Start entgegen. Im direkten Vergleich mit der Konkurrenz aus ganz OWL wollten es die Kortenkamp-Schützlinge wissen und beweisen, wie gut sie mit dem Wettbewerbsdruck umgehen können. Die Strecke wurde von „Siggi“ durchweg flüssig, an der einen oder anderen Stelle aber auch herausfordernd aufgebaut.

ADAC-Jugend-Kart-Slalom Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Werner Ortlepp Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Ben Bauer Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Siegerehrung mit Ben Bauer (2. von links) Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Siegerehrung Klasse 5: (1) Henry Lüke; (2) Jasmin Kortenkamp; (3) Cora Kortenkamp Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Annabell Bentrup Foto: Burkhard Brock Henry Lüke Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Maximilian Schmidt Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Jan Gröger Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Florian Weitkamp Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Joel Jacob Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Mannschaftwertung; MSC Schloss Holte-Stukenbrock I. Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Jasmin Kortenkamp Foto: Burkhard Brock Cora Kortenkamp Foto: Burkhard Brock Jugendkartslalom MSC Schloß Holte-Stukenbrock Maximilian Lutz Foto: Burkhard Brock

In der Einsteigerklasse 1 (Jahrgang 2013 bis 2015) konnte der MSC keinen Fahrer stellen, es gewann Leif Friedland vom AMC Helpup. Ben Bauer, der seine erste Wettbewerbssaison bestreitet, erreichte nach zwei fehlerlosen Wertungsläufen in der Altersklasse 2 (Jahrgang 2011/2012) seine bisher beste Klassenplatzierung und wurde hinter Tolga Deniz vom AC Lemgo Zweiter. Werner Ortlepp, MSC-Clubkamerad von Ben Bauer, konnte seine ansteigende Trainingsleistung unterstreichen und beendete den Wettbewerb trotz vier Strafsekunden innerhalb der Top Ten auf Platz acht.

Für die MSC-Fahrer, die in der kompetitiven Altersklasse 3 (Jahrgang 2009/ 2010) antreten mussten, war das Heimrennen ungleich schwieriger. Als Bester konnte sich Maximilian Schmidt auf Rang neun platzieren. Florian Weitkamp kam mit der Strecke nicht zurecht, 14 Strafsekunden warfen ihn auf Platz 16 zurück. Bei seinem ersten Rennen belegte Jan Gröger einen guten 18. Platz. Maximilian Lutz beendete das Rennen auf Rang 20 und Joel Jacob kam auf Platz 22. Es gewann Berkay Sarac vom MSC Gütersloh.

„ »Es war schön, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Trainingsleistungen wieder in Ergebnisse umsetzen konnten.« “ Antje Kortenkamp

In der Klasse 4 (Jahrgang 2007/2008) ging Annabell Bentrup als einzige MSC-Fahrerin an den Start, für sie ist es die erste Kart-Slalom-Saison. Trotz verbesserter Trainingsleistung musste sie sich in der mit erfahrenen Kartsportlern besetzten Klasse mit dem 14. und somit letzten Platz zufriedengeben.

Zum Abschluss des Renntages traten die „alte Hasen“ in der Klasse 5 (Jahrgang 2004 bis 2006) gegeneinander an. Cora und Jasmin Kortenkamp sowie Henry Lüke hatten ihre persönliche Erwartungshaltung hoch gehängt und wollten Podestplatzierungen belegen. Und das gelang auch. Henry Lüke auf Platz 1, Jasmin Kortenkamp auf Platz 2, Cora Kortenkamp auf Platz 3 – eine starke Leistung des MSC-Trios.

Für die Mannschaftswertung hatte Jugendleiterin Antje Kortenkamp zwei MSC-Teams gemeldet. Die Mannschaft „SHS 2“ in der Besetzung Jasmin Kortenkamp, Florian Weitkamp, Jan Gröger, Maximilian Lutz und Werner Ortlepp konnte sich auf Platz acht noch vor der letztplatzierten Mannschaft des MSC Wiedenbrück 2 behaupten.

Die Mannschaft „SHS 1“ sicherte sich den Sieg in der Mannschaftswertung. Henry Lüke, Cora Kortenkamp, Maximilian Schmidt, Ben Bauer und Joel Jacob waren an diesem Tag zu stark für die Konkurrenz.

„Es war schön, dass die Kinder und Jugendlichen nach zwei Jahren Unterbrechung ihre Trainingsleistungen wieder im Wettbewerb in Ergebnisse umsetzen konnten“, zog Jugendleiterin Antje Kortenkamp nach der Veranstaltung ein positives Resümee.