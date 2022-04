Heimspiel ohne Corona-Einschränkungen: SCP07 schenkt jedem Fan einen Schal

Bei der Partie gegen den KSC müssen die Zuschauer keine Test- und oder Immunisierungsnachweise mehr erbringen. Auch das verpflichtende Tragen einer medizinischen Maske entfällt.

Unabhängig davon empfiehlt der SCP07 allen Zuschauern, vorab einen Antigen-Schnelltest durchzuführen und weiterhin eine medizinische Maske zu tragen. Ebenso sollten die Besucher überall dort, wo es möglich ist, Abstand halten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins von Montag. Der SCP werde weiterhin ausreichend Desinfektionsspender zur Verfügung stellen. Einen Überblick zu den aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln gibt der SCP auf seiner Website. Heimspiel ohne Einschränkungen – der SCP07 nimmt das zum Anlass, jedem Paderborner Fan einen Schal zu schenken.

Große Resonanz hat die Ticket-Aktion „Danke an das medizinische Personal allgemein und in Zeiten von Covid-19“ erfahren, die mittlerweile abgeschlossen ist. Aufgrund der starken Nachfrage hat der SCP07 das Kontingent von ursprünglich 1907 Freikarten auf 3814 verdoppelt. Sämtliche Freikarten hat der Verein in diesem Zusammenhang an Institutionen der Region vergeben.

„Wir freuen uns, dass es nach langer Zeit wieder möglich ist, das Erlebnis Fußball in der Benteler-Arena ohne gravierende Einschränkungen genießen zu können. Mit unseren Aktionen möchten wir zusätzlich für viel Freude bei allen Beteiligten sorgen. Beim Spiel gegen den Karlsruher SC wollen wir zu einer neuen Normalität übergehen, ohne dabei leichtsinnig zu werden“, wird Geschäftsführer Martin Hornberger in der Mitteilung zitiert.