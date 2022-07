Heinrich Wylezik holt sich den Meistertitel 2022

Am vergangenen Samstag waren wieder 4647 Tauben aus 209 Schlägen des Regionalverbandes (OWL 250) zum letzten großen Regionalflug dieses Jahres in der französischen Stadt Gien schon bestens vorbereitet. Denn geplant war ursprünglich der letzte Preisflug 2022, etwa 635 Kilometer von der Heimat entfernt. Die Verantwortlichen verkürzten jedoch wetterbedingt auf den 425 Kilometer weiten Bar-le-Duc-Flug.

Die Sportler des Brieftaubenhobbys der hiesigen Holter Reisevereinigung hatten noch 284 Tiere aus 14 Reiseschlägen für das sehr spannende Finale eingekorbt. Ein sonnig-bewölkter Himmel und dazu fast Windstille waren die guten äußeren Bedingungen, als sich die doch recht große Taubenschar um 7.45 Uhr auf die weite Heimflugreise machte.

Riesengroß war dann um 13.18 die Freude auf dem Schlag des RV-Vorsitzenden Andreas Gees am Habichtweg, denn sein prächtiges, zwei Jahre altes Reiseweibchen mit der Ringnummer 86 hatte mit durchschnittlich 77 Stundenkilometern einen feinen Sieg errungen. Für den langjährigen Experten in Sachen Taubensport war es bereits der vierte erste Konkurs in dem nun zu Ende gegangenen Reisejahr 2022. Die Uhr zeigte genau 13.34 Uhr, dass die recht gute Taubensaison beendet war, als bei den Gebrüdern Ottenstroer die letzte der 240 Preistauben wieder daheim in Schloß Holte war.

Die ersten zehn des finalen Flugs aus Bar-le-Duc: 1. Andreas Gees (Vereinte Freunde), 2. Heinrich Wylezik (Eilbote), 3. Wolfgang Flottmann (Pfeil), 4. Christian Furlmeier (Pfeil), 5. SG Diekhans und Tochter (Vereinte Freunde), 6. Karl-Heinz Laigle (Pfeil), 7. Gebrüder Ottenstroer (Eilbote), 8. und 10. Peter Joachim (Pfeil), 9. Alfred Trapphoff (Pfeil).

RV-Meister 2022: 1. Heinrich Wylezik, 2. Alfred Trapphoff (beide 56 Preise), 3. SG Diekhans und Tochter (55), 4. Andreas Wagner (54), 5. Gebrüder Ottenstroer (53), 6. Andreas Gees (52), 7. Karl-Heinz Laigle (50), 8. Wolfgang Flottmann (49), 9. SG Rehm und Sohn und Kramer und Gart, 10. Petra Wittenborg (beide 47).

RV-Verbandsmeisterschaft: 1. Andreas Wagner, 2. Alfred Trapphoff, 3. SG Diekhans und Tochter, 4. Alfred Trapphoff (alle 30 Preise), 5. SG Rehm und Sohn und Kramer und Gart.

RV-Weibchenmeisterschaft: 1. Andreas Wagner, 2. Alfred Trapphoff (beide 30 Preise), 3. Andreas Gees, 4. Karl-Heinz Laigle, 5. Heinrich Wylezik (alle 29).

RV-Vogelmeisterschaft: 1. SG Diekhans und Tochter, 2. Gebrüder Ottenstroer, 3. Heinrich Wylezik, 4. Wolfgang Flottmann (alle 30 Preise), 5. SG Rehm und Sohn und Kramer und Gart (28).

RV-Jährigenmeisterschaft: 1. SG Rehm und Sohn und Kramer und Gart, 2. Friedhelm Sagemüller, 3. Alfred Trapphoff, 4. Heinrich Wylezik (alle 32 Preise), 5. Alois Jürgenliemke (31).

Stadtmeisterschaft der Holter Züchter: 1. Heinrich Wylezik, 2. Andreas Wagner, 3. Alfred Trapphoff, 4. Andreas Gees, 5. Christian Furlmeier (alle 15 Preise).

Die besten Jährigen-RV-Tauben: 1. Alois Jürgenliemke (13 Preise), 2. Alfred Trapphoff (12), 3. Heinrich Wylezik, 4. Petra Wittenborg, 5. Wolfgang Flottmann (alle 11).

Die fünf besten Tauben sind daheim bei: 1. Alfred Trapphoff, 2. Walter Liemke (beide 13 Preise), 3. Gebrüder Ottenstroer, 4. und 5. Heinrich Wylezik (je 12).