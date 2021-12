Heinz-Nixdorf-Gesamtschule: Mülleimer brennt in Toilette

650 Schüler müssen das Gebäude An den Lothewiesen in Paderborn am Mittwochvormittag verlassen – Brandstiftung?

Paderborn

Eine Woche nach dem zweiten Brand am Pelizaeus-Gymnasium hat es am Mittwochvormittag erneut ein Feuer an einer Schule in Paderborn gegeben. In der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule brannte ein Papiermülleimer auf der Frauentoilette. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Mehrere hundert Schüler mussten das Gebäude verlassen.

Von Jörn Hannemann