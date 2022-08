Heiße Rhythmen für heiße Tage

Schloß Holte-Stukenbrock

Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie legt der Verein für Jugend und Kultur wieder los: Am Dienstag wurden Strom- und Wasserleitungen verlegt, diesen Mittwoch werden die Bühnen aufgebaut. Das „Holter Meeting“, seit mehr als 40 Jahren Inbegriff des „Umsonst & Draußen“-Festivals in der Stadt, dreht am Freitag und Samstag, 26. und 27. August, die Regler hoch. Musik vom Feinsten gibt es auf zwei Bühnen auf dem Festivalgelände hinter dem Hallenbad.

Von Monika Schönfeld