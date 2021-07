Heiterkeit und frische Luft unterm Sternenhimmel

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein lauer Sommerabend, ein kühles Bier und auf der Leinwand läuft ein guter Film: Trotz des Fußballsommers hat das Rhythmus-Filmtheater in Zusammenarbeit mit der Stadt am Wochenende ein Freiluft-Kinovergnügen mit zwei Vorstellungen geboten. Rund 150 Besucher hat der Eröffnungsfilm am Samstagabend in den Bürgerpark am Rathaus gelockt. Für die Sonntags-Vorstellung „The Greatest Showman“ gab es 90 Anmeldungen.

Von Uschi Mickleyund