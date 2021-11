Heizöl für die Flutopfer

Mit dem Geld wird hauptsächlich Heizöl für acht Familien gekauft. „Mertensmeyers Idee und das, was dabei herausgekommen ist, sind einzigartig“, lobte Delbrücks Feuerwehrchef Johannes Grothoff am Montagabend bei der Übergabe des Geldes in der Gärtnerei Neiske in Ostenland, wo die Versteigerung auch stattgefunden hatte. Mit 1500 und 1100 Euro hatten zwei Bilder besonders hohe Angebote erzielt.

