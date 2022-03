Helfer haben großes Herz für die Ukraine

Die Leiterin des Kinderschutzbundes Beverungen, Anja Berger, hat in Höxter-Ottbergen einen großen blauen Sack mit Hilfsgütern für die Ukraine dabei. André Bielemeier (rechts, mit Sohn Lasse) organisiert mit seinem Bruder David Bielemeier (links) und Freunden Hilfstransporte an die polnisch-ukrainische Grenze (hinten, von links): Stefan Göllner sowie das Ehepaar Maik und Nicole Scheidemann.Seinen „Claas-Trecker“ hat der sechsjährige Malte aus der Höxteraner Ortschaft Ottbergen mitgebracht, um ihn an Flüchtlingskinder aus der Ukraine zu spenden. „Auch Kinderbekleidung sowie Schuhe für Erwachsene haben wir dazu gepackt“, so seine Mutter Diana Höke.

Foto: Harald Iding