Helfer zeigen enormen Einsatz

Gut war die Beteiligung allerorts am zurückliegenden Wochenende, was wohl auch am besten Frühlingswetter mit lauen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein lag. In Twiehausen beispielsweise waren etwa 50 Personen aller Altersgruppen am Werk, um Unrat an den Straßenrändern einzusammeln und am Ende in die große Mulde zu füllen. „Das hat sich gelohnt! Die Mulde ist voll“, freute sich Doris Blömker.

