Helm auf, Regenjacke an

Herford

Erster Ferientag, Treffpunkt Schulhof der Ernst-Barlach-Realschule an der Graf-Kanitz-Straße. Dort bietet der Stadtjugendring ein Fahrradtraining für jene Schüler an, die eine Teilnahme an der Fahrradführerscheinaktion der Kreispolizeibehörde verpasst haben.

Von Stephan Rechlin