Helmut Lensdorf bleibt SPD-Kreischef

Kreisparteitag in Nieheim: Ulrich Kros will jetzt bei der Wahl der CDU das Direktmandat wegnehmen

Nieheim/Kreis Höxter

Helmut Lensdorf bleibt Vorsitzender der Kreis-SPD. Beim ordentlichen Kreisparteitag am Samstag in der Aula der Katholischen Grundschule in Nieheim entfielen auf den amtierenden Kreisvorsitzenden aus Marienmünster bei seiner Wiederwahl 84 Prozent der Stimmen.

Von Heinz Wilfertt